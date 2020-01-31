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, kanınızdaki glikoz miktarını dengeler. Vücut tarafından emilme ve kullanılma şeklini kontrol eder. Vücutta çok önemli bir işlevi olan tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir.

Badem şekeri dengeliyor
Badem, kanınızdaki glikoz miktarını dengeler. Vücut tarafından emilme ve kullanılma şeklini kontrol eder. Vücutta çok önemli bir işlevi olan tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bu, lerin kan şekeri seviyenizi ve inizi kontrol etmenize yardımcı olabileceği anlamına gelir

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