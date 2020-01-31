Badem, kanınızdaki glikoz miktarını dengeler. Vücut tarafından emilme ve kullanılma şeklini kontrol eder. Vücutta çok önemli bir işlevi olan tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bu, bademlerin kan şekeri seviyenizi ve diyabetinizi kontrol etmenize yardımcı olabileceği anlamına gelir
- Sağlık
- 31.01.2020
- Gazete
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