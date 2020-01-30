Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, diyabet ve obeziteye karşı uyarıyor. 'Fast food ve paketli gıdalar bu hastalıklara neden olur. Çocuklar ev yemeği yesin' diyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, diyabet ve obeziteye karşı uyarıyor. 'Fast food ve paketli gıdalar bu hastalıklara neden olur. Çocuklar ev yemeği yesin' diyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.