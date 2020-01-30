Bugünkü
Takvim

Ekmek arası tehlike! ve ...

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, ve ye karşı uyarıyor. "Fast food ve paketli gıdalar bu hastalıklara neden olur. Çocuklar ev yemeği yesin" diyor.

Ekmek arası tehlike
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, ve ye karşı uyarıyor. "Fast food ve paketli gıdalar bu hastalıklara neden olur. Çocuklar ev yemeği yesin" diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriEkmek arası tehlike! Obezite ve diyabet...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri