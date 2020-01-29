Obeziteye kahve yeter

İngiliz bilim adamları, kahvenin faydalarını araştırdı. Buna göre kahvenin tok tutarak kilo alımını engellediği, yağ yakımını hızlandırarak obeziteyle de savaştığı açıklandı. İngiliz bilim adamları, kahvenin faydalarını araştırdı. Buna göre kahvenin tok tutarak kilo alımını engellediği, yağ yakımını hızlandırarak obeziteyle de savaştığı açıklandı.
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