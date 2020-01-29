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İngiliz bilim adamları, nin faydalarını araştırdı. Buna göre kahvenin tok tutarak kilo alımını engellediği, yağ yakımını hızlandırarak yle de savaştığı açıklandı.

Obeziteye kahve yeter
İngiliz bilim adamları, nin faydalarını araştırdı. Buna göre kahvenin tok tutarak kilo alımını engellediği, yağ yakımını hızlandırarak yle de savaştığı açıklandı.

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