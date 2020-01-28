Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı ülkemizde 6 milyon insanı tehdit ediyor. Çağın hastalığı olarak kabul edilen diyabete fazla kilo, hatalı beslenme ve uzun süreli ilaç kullanımının neden olduğu biliniyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karakaş, açlık kan şekerinin 70-110 mg/dL, tokluk kan şekeri 140 mg/dL altında olması gerektiğini söylüyor. Diyabet hastalığını önleyecek tavsiyeleri sıralıyor:

ŞEKERE DİKKAT: Şeker, bal, reçel, meşrubat, çikolata, gazlı içecekler ve hazır meyve suları tüketmeyin.

POSA TÜKETİMİNİ ARTIRIN: Her ana öğününüzün yanında mutlaka salatanız olsun. Beyaz ekmek yerine ekşi maya ekmeği yiyin. Haftada üç gün kuru baklagiller tüketin.

DOYMUŞ YAĞ TÜKETIMINI AZALTIN: Yemekleri tereyağı, kuyruk yağı gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağıyla yapın.

FİZİKSEL AKTİVİTENİZİ ARTIRIN: Haftanın her günü olmasa da en az üç gün, 45 dakika spor yapın.

BAHARATLARIN GÜCÜNDEN FAYDALANIN: Tarçın, vanilya ve Hindistan cevizi tatlı hissi verdiği için şeker ihtiyacınızı azaltır.