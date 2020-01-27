GRİP, bu kış yine yataklara düşürüyor. Hastaneler, grip ve soğuk algınlığı şikayetleriyle dolup taşıyor. TAKVİM, okuyucuları için 'kış hastalıkları' dosyasını açıyor. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, ülkemizde de görülen ve hayatı tehdit eden domuz gribine karşı uyarılarda bulunuyor.

NEDİR BU H1N1?

H1N1 olarak isimlendirilen virüsün domuzlardan insanlara, insanlardan da insanlara bulaştığı biliniyor. Mevsimsel gribe benzeyen hastalık, daha hızlı yayılım gösteriyor. Hastada yüksek ateş, öksürük, boğaz ve baş ağrısı, yaygın vücut ağrıları, üşüme, yorgunluk, bazen ishal ve kusma görülüyor. Belirtilerin başlamasından bir gün önce ve 7 gün sonrasına kadar enfeksiyon başka kişilere bulaşabiliyor.

ELLER YIKANMALI...

Domuz gribine karşı, aşılı koruma sağlanabiliyor. Aşıda cıva ve alüminyum gibi unsurlar bulunmuyor. Risk grubundaki insanların aşılanması; sağlıklı beslenmesi, yaşam tarzı ve hijyen koşullarına dikkat etmesi hastalığa karşı koruyor.

ÖLDÜRÜR!

H1N1 virüsü; zatürre, kalp kası, beyin zarı ve beyin iltihabı gibi olumsuzluklara yol açabiliyor. Bu durum, öldürücü sonuçlara neden olabiliyor. Hastalara evde istirahat ve dengeli beslenme öneriliyor. Antibiyotik ve aspirin tedavide önerilmiyor.

NASIL KORUNMALI?

Virüs, öksürük ve hapşırma ile yayılıyor. Bunun dışında virüs partiküllerinin bulaştığı masa, sandalye, kapı kolu gibi yüzeylerle temas da risk oluşturuyor. Gribal infeksiyon esnasında yüksek ateş, hızlı solunum, nefes darlığının ortaya çıkması, şuur kaybının görülmesi, bulantı ve kusmalar hastalığın ciddi olduğunu gösteriyor. Hastalığın yayılmasının önlenmesi için öksürmehapşırma esnasında ağız ve burnun kağıt mendille kapatılması ve mendilin hemen çöpe atılması gerekiyor. Grip virüsünün yayılmasını önlemek için hasta kişilere ait çarşaf, çamaşır, havlu, çatal, bıçak, bardak gibi nesnelerle temas edilmemesi gerekiyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Virüs, çocuk, genç ve hamilelerde daha ağır seyrediyor. Yaşlılarda bulaşma riskinin daha az olduğu biliniyor. Bunun dışında kronik hastalıkları olanların ve kanser tedavisi görenlerin el temizliklerine dikkat etmesi öneriliyor.

YARIN: ÖKSÜRÜK

PROF. DR. OSMAN ERK - HASTALIKLARI KIŞKIŞLAYIN-2

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL