İnsan ömrünün uzamasıyla nörolojik hastalıklar da sık görülüyor. 60'lı yaşlardan sonra bunama yani unutkanlık ortaya çıkıyor. Uzmanlar, sağlıklı beslenmeyi ve beyin egzersizlerini artırmayı öneriyor. Güçlü bir beyin için yapılması gerekenleri sıralıyor:

Eve giderken farklı yolları kullanın.

Bir şeyi unutmamak için yüksek sesle tekrarlayın.

Okuma yaparken aynı anda müzik dinleyin.

Bulmaca çözün, yapboz yapın. Satranç oynayın. Bilmiyorsanız öğrenin.

Yabancı dil öğrenin.

Müzik aleti çalın.

Bulaşık ve çamaşır yıkayın.

Telefon numaralarını ezberleyin.

Diş fırçalarken normalde kullanmadığınız elinizi kullanın.

Kafanızdan matematik işlemleri yapın.