Kemiklere portakal

İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendiren portakal, kan şekerini dengeler. Eklem ağrılarını dindirir. Kemikleri güçlendirir. Astım şikayetlerini azaltır. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendiren portakal, kan şekerini dengeler. Eklem ağrılarını dindirir. Kemikleri güçlendirir. Astım şikayetlerini azaltır.
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