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A vitamini deposu , lifli yapısı ile sindirimi düzener. Kolon ve meme inden korur. sağlığını korur. Dişleri güçlendirir. krizinden korur.

Kalp dostu havuç
A vitamini deposu havuç, lifli yapısı ile sindirimi düzener. Kolon ve meme inden korur. sağlığını korur. Dişleri güçlendirir. krizinden korur.

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