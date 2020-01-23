Kalp dostu havuç

A vitamini deposu havuç, lifli yapısı ile sindirimi düzener. Kolon ve meme kanserinden korur. Göz sağlığını korur. Dişleri güçlendirir. Kalp krizinden korur. A vitamini deposu havuç, lifli yapısı ile sindirimi düzener. Kolon ve meme kanserinden korur. Göz sağlığını korur. Dişleri güçlendirir. Kalp krizinden korur.
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