Normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, sık idrara çıkma ve ağızda kuruluk, diyabet hastalığına işaret ediyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Abdülkadir Ömer, açlık kanında glukoz düzeyinin 70 ila 100 mg/dL aralığında olması gerektiğini söylüyor. Diyabet bulanık görme sorununa yol açtığına dikkat çekerek "Gözlük numaralarında değişiklik yapılacağı zaman kan şekeri ölçülmesinin ve şeker hastalığının olmadığından emin olunması gerekir" diyor.