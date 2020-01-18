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in belirtileri nelerdir?

Normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, sık idrara çıkma ve ağızda kuruluk, hastalığına işaret ediyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. , açlık kanında glukoz düzeyinin 70 ila 100 mg/dL aralığında olması gerektiğini söylüyor.

Bak şu diyabete

Normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, sık idrara çıkma ve ağızda kuruluk, hastalığına işaret ediyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. , açlık kanında glukoz düzeyinin 70 ila 100 mg/dL aralığında olması gerektiğini söylüyor. Diyabet bulanık görme sorununa yol açtığına dikkat çekerek "Gözlük numaralarında değişiklik yapılacağı zaman kan şekeri ölçülmesinin ve şeker hastalığının olmadığından emin olunması gerekir" diyor.

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