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Kandil simidine lezzet katan baharat , bağışıklığı güçlendirir. Baş sını dindirir. Akciğerleri temizler. Kan şekerini dengeler ve ten korur.

Diyabete mahlep
Kandil simidine lezzet katan baharat mahlep, bağışıklığı güçlendirir. Baş sını dindirir. Akciğerleri temizler. Kan şekerini dengeler ve ten korur.

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