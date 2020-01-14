Diyabete mahlep

Kandil simidine lezzet katan baharat mahlep, bağışıklığı güçlendirir. Baş ağrısını dindirir. Akciğerleri temizler. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. Kandil simidine lezzet katan baharat mahlep, bağışıklığı güçlendirir. Baş ağrısını dindirir. Akciğerleri temizler. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur.
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