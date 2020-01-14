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olma! İşte beyni koruyan besinler...

Beslenme şekli, sağlığını korumada kilit rol üstleniyor. Nöroloji Uzmanı Dr. , içmenin beyni koruduğunu söylüyor. "Düzenli olarak içilen çay, kan sulandırıcı etkisiyle beyin üzerinde olumlu etkiye sahiptir" diyor.

Çay iç alzheimer olma
Beslenme şekli, sağlığını korumada kilit rol üstleniyor. Nöroloji Uzmanı Dr. , içmenin beyni koruduğunu söylüyor. "Düzenli olarak içilen çay, kan sulandırıcı etkisiyle beyin üzerinde olumlu etkiye sahiptir" diyor. Keten tohumu, çilek, ıspanak, böğürtlen, lahanası, karalahana, erik, brokoli gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor.

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