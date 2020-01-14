Beslenme şekli, beyin sağlığını korumada kilit rol üstleniyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, çay içmenin beyni koruduğunu söylüyor. "Düzenli olarak içilen çay, kan sulandırıcı etkisiyle beyin üzerinde olumlu etkiye sahiptir" diyor. Keten tohumu, çilek, ıspanak, böğürtlen, Brüksel lahanası, karalahana, erik, brokoli gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor.
- Sağlık
- 14.01.2020
- Gazete
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