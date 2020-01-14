Bağırsaklara tere gücü

Güçlü bir balgam söktürücü olan tere, öksürüğü bitirir. Solunum yollarını açar. Enfeksiyona bağlı akciğer hastalıklarını iyileştirir. Bağırsakları temizler. Saçları güçlendirir. Güçlü bir balgam söktürücü olan tere, öksürüğü bitirir. Solunum yollarını açar. Enfeksiyona bağlı akciğer hastalıklarını iyileştirir. Bağırsakları temizler. Saçları güçlendirir.
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