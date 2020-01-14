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lara gücü

Güçlü bir balgam söktürücü olan , öksürüğü bitirir. Solunum yollarını açar. Enfeksiyona bağlı akciğer hastalıklarını iyileştirir. ları temizler. Saçları güçlendirir.

Bağırsaklara tere gücü
Güçlü bir balgam söktürücü olan tere, öksürüğü bitirir. Solunum yollarını açar. Enfeksiyona bağlı akciğer hastalıklarını iyileştirir. Bağırsakları temizler. Saçları güçlendirir.

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