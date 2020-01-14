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kokusu ! İşte faydaları...

Güzel kokusu ile herkesin sevdiği , sağlıklı bir hayata göz kırpıyor. Kan şekerinin dengelenmesini sağlayan bu baharat, afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor.

Aşk kokusu tarçın

Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, sağlıklı bir hayata göz kırpıyor. Kan şekerinin dengelenmesini sağlayan bu baharat, afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor. Cinsel yönden sıkıntısı olanlara da güç veriyor. Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Sağlığa olan diğer faldaları şöyle sıralanıyor:
Kilo vermeye yardımcı olur.
Günde yarım çay kaşığı tüketmek, kolesterolü düşürür.
Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
Diş ağrısını hafifletir. Ağız kokusunu giderir.
Bal ile karıştırılıp yendiğinde öksürüğü hafifletir.
Kanı temizler.
Sivilceleri ve siyah notları iyileştirir.

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