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  • 13.01.2020 10:46
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 10:46

hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar! Yüksek dozda D i kullanımı...

Günümüzde birçok kişinin eksikliğini gidermek için kullandığı ilaçlar zehir saçıyor. Yüksek dozda alınan D inin daha faydalı olacağı düşüncesi telafisi olmayan büyük sorunlara sebep oluyor. İşte D vitamini kullanımının vücuda olan etkileri…

D vitaminin kemik sağlığı haricinde başka hastalıkların tedavisinde kullanımı ile ilgili araştırmalar 2000 yılından itibaren hızla artmaya başladı. Bu noktada Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde (JAMA) yayınlanan bir araştırmaya göre, potansiyel olarak güvenli olmayan miktarlarda D vitamini alan insan sayısında yüzde 2,8'lik bir artış yaşandığı ortaya konuldu. Ayrıca günlük 1.000 IU veya daha fazla D vitamini alan kişilerin sayısı da yüzde 18 yükseliş gösterdi.

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