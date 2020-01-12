Vücudun yedi gün 24 saat hiç dinlenmeksizin çalışan organı kalp, beslenme alışkanlıklarından ve yaşam şeklinden etkileniyor. Yorulan kalp, neden olduğu ufak şikayetlerle kendisinde 'sorun' olduğunu ifade ediyor. Bunların başında çarpıntı geliyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Bülent Polat, çarpıntının önemli bir kalp hastalığı belirtisi olduğunu söylüyor. Kalp hastalığına bağlı olmayan çarpıntı, sıklıkla kafein içeren içeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkıyor. Yoğun çay, kahve ve sigara tüketimi kalp ritmini artırıyor. Yine sık görülen anemi yani kansızlık da çarpıntı şikayetlerine yol açıyor. Özellikle hemoglobin değeri 10 gr/dl'den daha az olan ya da hematokrit değeri 30'dan düşük olanlarda sık sık çarpıntı görülüyor. Kansızlık tedavisiyle bu şikayetler ortadan kalkıyor. Yine tiroit bezinin aşırı çalışmasıyla ortaya çıkan hipertiroidi kilo kaybı, sıcağa hassasiyet, terleme ve çarpıntıya yol açıyor. İlaç tedavisi ile bu şikayetler bitiyor.

100'ÜN ÜSTÜNE ÇIKMASIN

Normal bir insan kalbi, dakikada 60-80 defa atıyor ve vücuda kan pompalıyor. En az 50 atım, en fazla da 100 atım kabul ediliyor. Eğer kalp, insanı rahatsız edecek şekilde atıyorsa, buna 'çarpıntı' deniyor. İnsan kalbinin atışları, iki farklı şekilde hissediliyor. Kalbin dakikada 100'ün üzerinde atmasına taşikardi deniyor. Kalbin düzensiz atması ise aritmi olarak adlandırılıyor.

NEFES DARLIĞI VE YORGUNLUK

ÇARPINTI, şu hastalıkların da belirtileri arasında yer alıyor:

Kalp-kapak hastalıkları: Kalpte bulunan vitral, aort ve triküspit kapakların hastalıkları çarpıntıya neden olur.

Koroner arter hastalığı: Kalbi besleyen damarlardaki tıkanıklıktır. Efor esnasında göğüste ağrı ya da yanma yapar.

Kalp yetersizliği: Kalbin kan pompalama gücünün olmamasıdır. Bu hastalık çarpıntılara ve hayati tehlike yaratabilecek aritmilere sebep olabilir.

Kahve ve çay tüketiminde aşırıya kaçmak, kalp ritmini artırıyor.

YARIN: TANSİYON VE KALP

KALP VE DAMAR CERRAHİ OP. DR. BÜLENT POLAT

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL