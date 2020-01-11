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  • 11.01.2020 13:50
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 13:51

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: 9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Son dakika haberine göre 'nde yapılan düzenlemeyle biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

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