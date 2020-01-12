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Dünyaca ünlü model 'in unun sırrı ortaya çıktı

Antioksidan ve C vitamini deposu , vücudu tepeden tırnağa temizliyor. Toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Her gün limonlu su içmek, cilt lekelerinin oluşmasını engelliyor. Dünyaca ünlü model , güne bir bardak limonlu su içerek başlıyor. Bu sayede tutuyor ve güzelleşiyor.

Doğal güzel

Antioksidan ve C vitamini deposu , vücudu tepeden tırnağa temizliyor. Toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Her gün limonlu su içmek, cilt lekelerinin oluşmasını engelliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren limonlu su, beyin ve sinir sağlığını koruyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Solunum yollarını temizliyor ve öksürüğü iyileştiriyor. Vücuda enerji veren limonlu su, nefes açıyor.

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