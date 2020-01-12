Antioksidan ve C vitamini deposu limon, vücudu tepeden tırnağa temizliyor. Toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Her gün limonlu su içmek, cilt lekelerinin oluşmasını engelliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren limonlu su, beyin ve sinir sağlığını koruyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Solunum yollarını temizliyor ve öksürüğü iyileştiriyor. Vücuda enerji veren limonlu su, nefes açıyor.