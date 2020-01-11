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İki gözüm ! Bu besinler nı koruyor...

Araştırmalar, beslenme şekli ve arasındaki ilişkiyi açıklıyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinde 5 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre tipi beslenme, göz hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.

İki gözüm portakal

Araştırmalar, beslenme şekli ve arasındaki ilişkiyi açıklıyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinde 5 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre Akdeniz tipi beslenme, göz hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena; zeytinyağı, balık, taze sebze, meyve ağırlıklı beslenmenin sarı noktadan koruduğunu söylüyor. "Her gün bir elma yemek sarı nokta hastalığı riskini azaltır" diyor. Narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, gibi C vitamini içeren besinlerin de kataraktı önlediğini belirtiyor.

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