Sağlığına baharat kat! Hangi baharatın hangi hastalığa iyi geliyor? Sağlığına baharat kat... Yemeklere lezzet katan baharatlar, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Hangi baharatın hangi hastalığa iyi geldiği şöyle sıralanıyor...

Yemeklere lezzet katan baharatlar, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Hangi baharatın hangi hastalığa iyi geldiği şöyle sıralanıyor:



Adaçayı: Beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer riskini azaltır.



Zerdeçal:



Nane: Hazımsızlığı, mide bulantısını ve gazı önler. Öksürüğü keser.



Zencefil: Romatizma ağrılarını dindirir. 8 Kekik: Antioksidandır. Böbrek ve bağırsaklardaki mikropları öldürür. Kan şekerini düşürür.



Biberiye: Kalp ve damar sağlığını korur. Baş Vücuttaki iltihapları yok eder.



Tarçın: Kan şekerini dengeler. Diyabet hastalığına karşı koruma sağlar. Soğuk algınlığını tedavi eder. Mideyi korur. lezzet katansağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Hangi baharatın hangi hastalığa iyi geldiği şöyle sıralanıyor:Adaçayı:güçlendirir.azaltır.Zerdeçal: Beyin sağlığını korur. Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarını giderir. Kanseri önler.Nane:Öksürüğü keser.Zencefil:8 Kekik: Antioksidandır. Böbrek ve bağırsaklardaki mikropları öldürür.Biberiye:Baş ağrı sını dindirir.Tarçın: Kan şekerini dengeler.Soğuk algınlığını tedavi eder. Mideyi korur. TÜM MANŞETLER