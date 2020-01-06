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Sağlığına baharat kat! Hangi baharatın hangi hastalığa iyi geliyor?

Sağlığına baharat kat... Yemeklere lezzet katan baharatlar, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Hangi baharatın hangi hastalığa iyi geldiği şöyle sıralanıyor...

Sağlığına baharat kat
Yemeklere lezzet katan baharatlar, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Hangi baharatın hangi hastalığa iyi geldiği şöyle sıralanıyor:

Adaçayı: Beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer riskini azaltır.

Zerdeçal: sağlığını korur. Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarını giderir. önler.

Nane: Hazımsızlığı, mide bulantısını ve gazı önler. Öksürüğü keser.

Zencefil: Romatizma ağrılarını dindirir. 8 Kekik: Antioksidandır. Böbrek ve bağırsaklardaki mikropları öldürür. Kan şekerini düşürür.

Biberiye: Kalp ve damar sağlığını korur. Baş sını dindirir. Vücuttaki iltihapları yok eder.

Tarçın: Kan şekerini dengeler. Diyabet hastalığına karşı koruma sağlar. Soğuk algınlığını tedavi eder. Mideyi korur.

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