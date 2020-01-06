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  • 06.01.2020 12:12
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 12:20

Hava kirliliği i korkutan açıklama! 'un havasını solumak 16 paket sigaraya bedel!

’da hava kirliliği korkutucu boyutlara ulaştı. Prof. Dr. Hüseyin Toros’un nüfusu en fazla olan 4 büyük ili baz alarak yaptığı hesaplamaya göre, İstanbul2un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmekle eş değer. Durumu en vahim olan il ise . Bursa’nın havasını solumak yılda 38 paket sigara içmeye eş değer.

Hava kirliliğine neden olan zararlı partikül maddeler (PM2,5) akciğer ve alt solunum yolları başta olmak üzere birçok hastalığa yakalanma riskini artırıyor. İnsan sağlığını sigara kadar tehdit eden hava kirliliği dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rakamlarına göre her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor, Türkiye'de ise bu rakam 30 bin civarında. Havası en kirli ülkelerde başı Hindistan, Çin, Mısır, Pakistan çekiyor. Buradaki en önemli faktör düzensiz şehirleşme ve trafik yoğunluğu.

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