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nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Yakını görememe problemi, 40’lı yaşlardan sonra ortaya çıkıyor. Tedavi edilmediğinde hasta gözlüğe bağımlı hale gelebiliyor. Lazer ameliyatlar, bu rahatsızlığın tedavisinde etkili oluyor.

Gözlerine yakından bak

Gözler, ilerleyen yaşa yenik düşüyor. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra yakını görme yeteneği yavaş yavaş azalıyor. ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. , denilen yakını görme sorunuyla ilgili TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.

MERCEK YAŞLANIR
Presbiyopi; merceğin gözün odağını değiştirme yeteneğini kaybetmesiyle ortaya çıkıyor. Bu süreçte göz kasları merceğin şeklini değiştiriyor. Presbiyopideki esas sıkıntını, hipermetropinin aynı olması oluşturuyor. Hipermetropide yakındaki nesnelerden gelen ışık ışınlarının odak noktası, retinanın arka tarafında kalıyor. Presbiyopide ise yaşlı mercek esnekliğini kaybediyor.

60'TAN SONRASI ÖNEMLİ
60-65 yaştan itibaren, merceğin esnekliğini kaybetmesi sebebiyle, gözün odaklama yeteneği duruyor. Bu aşamada hasta, yakını sadece gözlükle görebiliyor. Miyop olan kişiler yakına bakarken uzak gözlüklerini çıkartıyor ve yakın işlerini daha rahat görebiliyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?
Presbiyopi, ilk olarak okurken nesneleri uzaklaştırma ihtiyacıyla belirti veriyor. İlerleyen zamanlarda bulanık görme daha da artıyor ve alın, şakak bölgesinde ağrılar görülüyor.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Presbiyopi tedavisinde göz içi multifokal mercek operasyonları ve presbyond lazer uygulanıyor. Presbyond lazer; uzak gözlüğü takmayan ve astigmatizması olan (2.0 D silindire kadar) presbiyopik hastalar da dâhil -8.0 D ile +2.0 D arası gözlük kusuru olanlara uygulanıyor.

YARIN: DİYABET VE GÖZ SAĞLIĞI
OP. DR. MEHMET SÖYLER - A'DAN Z'YE GÖZ SAĞLIĞI

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