Gözler, ilerleyen yaşa yenik düşüyor. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra yakını görme yeteneği yavaş yavaş azalıyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, Presbiyopi denilen yakını görme sorunuyla ilgili TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.

MERCEK YAŞLANIR

Presbiyopi; merceğin gözün odağını değiştirme yeteneğini kaybetmesiyle ortaya çıkıyor. Bu süreçte göz kasları merceğin şeklini değiştiriyor. Presbiyopideki esas sıkıntını, hipermetropinin aynı olması oluşturuyor. Hipermetropide yakındaki nesnelerden gelen ışık ışınlarının odak noktası, retinanın arka tarafında kalıyor. Presbiyopide ise yaşlı mercek esnekliğini kaybediyor.

60'TAN SONRASI ÖNEMLİ

60-65 yaştan itibaren, merceğin esnekliğini kaybetmesi sebebiyle, gözün odaklama yeteneği duruyor. Bu aşamada hasta, yakını sadece gözlükle görebiliyor. Miyop olan kişiler yakına bakarken uzak gözlüklerini çıkartıyor ve yakın işlerini daha rahat görebiliyor.





BELİRTİLERİ NELERDİR?

Presbiyopi, ilk olarak okurken nesneleri uzaklaştırma ihtiyacıyla belirti veriyor. İlerleyen zamanlarda bulanık görme daha da artıyor ve alın, şakak bölgesinde ağrılar görülüyor.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Presbiyopi tedavisinde göz içi multifokal mercek operasyonları ve presbyond lazer uygulanıyor. Presbyond lazer; uzak gözlüğü takmayan ve astigmatizması olan (2.0 D silindire kadar) presbiyopik hastalar da dâhil -8.0 D ile +2.0 D arası gözlük kusuru olanlara uygulanıyor.

YARIN: DİYABET VE GÖZ SAĞLIĞI

OP. DR. MEHMET SÖYLER - A'DAN Z'YE GÖZ SAĞLIĞI