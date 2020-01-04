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Süt için kilo verin! nelerdir?

etkisiyle bilinen süt, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez besini arasında yer alıyor. Prof. Dr. , glisemik indeksi düşük olan sütün, savaş açtığını söylüyor.

Süt için kilo verin
Probiyotik etkisiyle bilinen süt, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez besini arasında yer alıyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, glisemik indeksi düşük olan sütün, savaş açtığını söylüyor. "Düzenli olarak her gün içilen iki bardak süt de düzensiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli yer tutuyor" diyor. Sütün ayrıca solunum yollarını temizlediğini ve gripten koruduğunu vurguluyor.


Tok tutan süt, fazla kiloları vermeye yardımcı oluyor.

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