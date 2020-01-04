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Her şeye ! nelerdir?

Antioksidan deposu , yalnızca salataları süslemiyor. Sağlığımızı da koruyor. Prof. Dr. Y. Birol Saygı, pek çok hastalığa iyi gelen na değiniyor. Bu bitkinin flavonoidler olarak bilinen antioksidandan zengin olduğunu söylüyor.

Her şeye maydanoz
Antioksidan deposu maydanoz, yalnızca salataları süslemiyor. Sağlığımızı da koruyor. Prof. Dr. Y. Birol Saygı, pek çok hastalığa iyi gelen un faydalarına değiniyor. Bu bitkinin flavonoidler olarak bilinen antioksidandan zengin olduğunu söylüyor.

Prof. Dr. Saygı "Araştırmalar favonoidler bakımından zengin besinlerin kolon kanseri, diyabet ve kalp hastalığı riskini azalttığını gösteriyor" diyor. Vücudun detoks organı karaciğeri güçlendiren maydanozun göz sağlığını koruduğuna da dikkat çekiyor.

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