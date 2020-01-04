Antioksidan deposu maydanoz, yalnızca salataları süslemiyor. Sağlığımızı da koruyor. Prof. Dr. Y. Birol Saygı, pek çok hastalığa iyi gelen maydanozun faydalarına değiniyor. Bu bitkinin flavonoidler olarak bilinen antioksidandan zengin olduğunu söylüyor.
Prof. Dr. Saygı "Araştırmalar favonoidler bakımından zengin besinlerin kolon kanseri, diyabet ve kalp hastalığı riskini azalttığını gösteriyor" diyor. Vücudun detoks organı karaciğeri güçlendiren maydanozun göz sağlığını koruduğuna da dikkat çekiyor.
Prof. Dr. Saygı "Araştırmalar favonoidler bakımından zengin besinlerin kolon kanseri, diyabet ve kalp hastalığı riskini azalttığını gösteriyor" diyor. Vücudun detoks organı karaciğeri güçlendiren maydanozun göz sağlığını koruduğuna da dikkat çekiyor.
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