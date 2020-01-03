Çift görme, bulanıklaşma, gece görme kaybı, ışığa hassasiyet, görmede yavaş yavaş azalma, okumada güçlük, renklerin giderek soluklaşması... Tüm bunlar sık görülen göz hastalıklarından kataraktın en belirgin şikayetleri arasında yer alıyor. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, kataraktla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

RİSK ARTAR

Katarakt; gözdeki lensin, yani merceğin saydamlığını yitirip bulanıklaşmasıyla oluşuyor. Yaşla birlikte ortaya çıkabileceği gibi doğumsal da olabiliyor. Hatta bilinenin aksine yalnızca yaşlılarda değil bebeklerde ve çocuklarda da görülebiliyor. Genelde yaş ile birlikte gelişen katarakta, gözde meydana gelen travmaların da (darbe, ameliyat, uzun süren rahatsızlıklar) etkisi oluyor. Şeker hastalığı ve steroid içerikli ilaçların uzun süre kullanımı yine bu rahatsızlığın meydana gelmesine neden oluyor.

NASIL OLUŞUR?

Erişkin kataraktları genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Yaş aldıkça vücudun her organı gibi göz ve özellikle göz merceğinde bozulmalar oluşuyor. Bu bozulmalar bazı hastalarda merceğin su içeriğini değiştirebiliyor ve mercek liflerinin diziliminin deforme olmasına sebep olabiliyor. Hastalarda merceğin ön ve arka kısmında hücresel atıkların birikmesine, bazı hastalarda ise her iki duruma birden sebebiyet veriyor.

TEKRARLAMAZ

Bilinenin aksine katarakt tekrarlamıyor. Katarakt gelişen doku yani lens çıkarılıp yerine yeni bir lens konuluyor. Yeni konan mercekte de katarakt gelişmeyeceği için rahatsızlık tekrarlamıyor.

TEK TEDAVİ AMELİYAT

Katarakt, göz içindeki normal doğal lensimizin bulanıklaşmasına deniyor. hastanın görmesinin azalması, yaşam kalitesinin düşmesi katarakt ameliyatının zamanını belirliyor. operasyonda saydamlığını yitiren mercek yerine aynı işlevi yerine getirecek göz içi lensler takılıyor. ameliyattan önce ayrıntılı göz muayenesi yapılıyor. gözün ön ve arka kısımlarına ayrıntılı tetkikler yapılıyor. göz içine yerleştirilmesi planlanan lensin numarası özel aletlerle ölçülüyor. bu işlemler ortalama 1-2 saat sürüyor. ameliyattan 10-15 gün içerisinde istenilen görme istenilen görme seviyesine ulaşılıyor.

YARIN: SARI NOKTA HASTALIĞI

OP. DR. MEHMET SÖYLER - A'DAN Z'YE GÖZ SAĞLIĞI