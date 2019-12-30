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Kalp doktoru

Antioksidan etkisiyle , şifa dağıtıyor. Kalp damar hastalıklarında etkili olan bu mucize yağ Akdeniz tipi beslenmenin temelinde yer alıyor. Dyt. Nihan Yakut, zeytinyağı tüketiminde aşırıya kaçmamak gerektiğini söylüyor.

Kalp doktoru zeytinyağı
Antioksidan etkisiyle , şifa dağıtıyor. Kalp damar hastalıklarında etkili olan bu mucize yağ Akdeniz tipi beslenmenin temelinde yer alıyor. Dyt. Nihan Yakut, zeytinyağı tüketiminde aşırıya kaçmamak gerektiğini söylüyor. "Sağlık sorunu olmayan bir birey günde ortalama 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı tüketebilir" diyor.

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