Kalp doktoru zeytinyağı

Antioksidan etkisiyle zeytinyağı, şifa dağıtıyor. Kalp damar hastalıklarında etkili olan bu mucize yağ Akdeniz tipi beslenmenin temelinde yer alıyor. Dyt. Nihan Yakut, zeytinyağı tüketiminde aşırıya kaçmamak gerektiğini söylüyor. "Sağlık sorunu olmayan bir birey günde ortalama 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı tüketebilir" diyor.
- Sağlık
- 30.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.