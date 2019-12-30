Toplumda felç olarak da bilinen inme, beyine giden kan akımının kesilmesi sonucu meydana geliyor. Kan akımı olmadan beyin hücreleri hasar görüyor ya da ölüyor. Hücrelerdeki hasarın etkileri, beynin etkilendiği bölgeye göre değişiyor. Şişli Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Dilek Necioğlu Örken, bu sinsi hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

50 YAŞINDAN SONRA DİKKAT

Her yaştan insanı tehdit eden inmenin yüzde 80'i beyin damarlarındaki kan akımının bozulmasına bağlı gelişiyor. İnmede risk faktörleri değiştirilebilen ve değiştirilemeyen olarak iki gruba ayrılıyor. Yaş, cinsiyet, ırk ve genetik faktörler, değiştirilemez olarak adlandırılıyor. Hipertansiyon, diyabet, kolesterol, kalp hastalıkları, şah damarı darlıkları, sigara ve aşırı alkol tüketimi ise değiştirilebilir risk faktörleri arasında yer alıyor.

TANSİYONUNUZ KAÇ?

İnmeyi önlemenin en etkili yöntemini, hipertansiyonun kontrol altına alınması oluşturuyor. Diyabet de inme riskini tam altı kat artırıyor. Kolesterol düzeyi de felç riskini artıran faktörler arasında yer alıyor. Kalp hastalıkları içerisinde, kalp atım ritmindeki düzensizlikler de inme riskini 4-5 kat yükseltiyor. Bu nedenle ritim bozukluğunun doğru bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor.

TEKRARLAYABİLİR

İyileşen dört hastadan biri yeniden inme geçirebiliyor. Yeni bir inmeyi önlemek için tansiyon ve kolesterol düşürülüyor, diyabet kontrol altına alınıyor. Bu tedavilerin yanı sıra yaşam şekli değişiklikleri de önem taşıyor. Kilo verilmesi, diyetin ayarlanması, fiziksel aktivitenin arttırılması, sigaranın bırakılması gerekiyor.

GÖRME KAYBI, BACAKTA GÜÇSÜZLÜK

İnme, görme kaybı, ağızda kayma, kol ya da bacakta güçsüzlüğe neden oluyor. Akut iskemik inmenin pıhtı eritici ilaçlarla tedavisi ilk 4.5 saat içinde yapılıyor. Bu nedenle inmeden şüphelenenlerin hemen bir hastaneye başvurması öneriliyor.

ASLA İÇMEYİN!

Sigara hem iskemik inme hem de beyin zarları arasına kanama riskini artırıyor. Ayrıca damarları da kireçlendiriyor. Sigaranın bırakılmasından sonra hiç içmemiş bir kişinin riskine yakın hale gelmek için 10 yıl geçmesi gerekiyor. Aşırı alkol tüketimi tüm inmeler için risk faktörleri taşıyor.

YARIN: PARKİNSON

PROF. DR. DİLEK NECİOĞLU ÖRKEN - AKLIN YOLU SAĞLIK-3