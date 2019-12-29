Araştırmalar, kronik hastalıklardan korunmada beslenmenin önemine değiniyor. Sağlıksız beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak tansiyon, Tip-2 diyabet, kanser, karaciğer yağlanması, kalp hastalıkları ve Alzheimer görülüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, güçlü bir hafızanın mutfaktan geçtiğini söylüyor.
- Sağlık
- 29.12.2019
- Gazete
Alzheimer’ın çaresi midede! İşte beyin sağlığını koruyan besinler...
Alzheimer’ın çaresi midemizden geçiyor. Ispanak, pazı, fındık, ceviz ve badem beyin sağlığını koruyor. Uzmanlar, “Güçlü bir hafıza için pirinç değil bulgur pilavı yiyin. Bol balık tüketin” diyor.
Araştırmalar, kronik hastalıklardan korunmada beslenmenin önemine değiniyor. Sağlıksız beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak tansiyon, Tip-2 diyabet, kanser, karaciğer yağlanması, kalp hastalıkları ve Alzheimer görülüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, güçlü bir hafızanın mutfaktan geçtiğini söylüyor.
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