Günümüzde çiftlerin en çok yakındığı sağlık sorununun başında, kısırlık geliyor. Doğal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftlerin sayısında hızlı bir artış yaşanıyor. Düzenli ilişkiye rağmen 1 yıl boyunca çocuk sahibi olamayan çiftlerin mutlaka doktora danışması gerektiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kübra Zengin Altintaş, kısırlıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

NEDEN BU KADAR ARTTI?

Günümüzde kısırlığın bu kadar artmasının nedeni olarak maruz kaldığımız teratojen maddeler gösteriliyor. Bunların başında tarım ve hayvancılık sektöründe kullanılan pestisitler, hormonlar ve kimyasal gübreler geliyor. Vücudumuzda en hassas organlarından yumurtalık ve testisler, teratojen maddelerden daha fazla etkileniyor. Bu durum, kısırlığı beraberinde getiriyor.

ERTELEMEYİN

Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması da kısırlığı beraberinde getiriyor. Uzun süren bir meslek hayatı ve kariyer derken, çiftler evliliklerini ve çocuk isteklerini öteliyor. Yaş arttıkça da hem sperm kalitesi hem de yumurtalık rezervi azalıyor. Bu da kısırlığa neden oluyor. 40 yaş sonrası bir kadının doğurganlığı yüzde 90 oranında azalıyor.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Aşılama: Erkekten alınan sperm, laboratuvarda hazırlanır. Hareketli ve kaliteli spermler seçilerek rahim iç boşluğuna boşaltılır. Doğal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftlerde kullanılan bir yöntemdir. Aşılama yönteminde başarı, sperm sayısına bağlı olarak değişmektedir. Sperm sayısı ve kalitesi yeterliyse, gebelikte başarı oranı yüzde 20'dir.

Tüp bebek tedavisi: Yaklaşık yüzde 60-70'lere varan oranlarda gebelik şansı yakalanır. Ülkemizde de yaygın olarak uygulanmaktadır. Kadın ve erkekten alınan üreme hücreleri yapay bir ortamda döllendirilerek oluşan embriyo kadının rahmine yerleştirilir.

BU HASTALIKLARA DİKKAT

Bazı kronik hastalıklar da kısırlık riskini artırıyor. Erkeklerde cinsel fonksiyon bozuklukları, erkek üreme yollarının iltihapları sistemik hastalıklar gibi nedenlerde kısırlığa yol açar. Kadınlarda ise yumurtlama sorunları, tüplere ait nedenler, anatomik bozukluklar, miyomlar, polipler, endomeriozis gibi hastalıklar, iltihabi hastalıklar ve sistemik sorunlar gebeliği engelleyebilir.

MUCİZE BESİNLER

Somon: Omega-3 asitleri açısından zengindir. Bu asitler ayrıca servikal mukusu (rahim ağzı salgısı) artırır, hormonları düzenler ve yumurtlamayı kolaylaştırır.

Tam tahıllar: B9, B12 gibi B vitaminlerini içerir. Aşırı östrojeni vücuttan atar ve şeker dengesini korumaya yardımcı olur.

Fasulye: Zengin folat içeriğine sahiptir. yüksek lif oranı ve protein kaynağıdır. Üreme sağlığıyla yakından ilgilidir.

Ispanak: Yumurtlamayı kolaylaştırır ve hızını düzenler. Folat, hücre bölünmesi ve DNA üretimi açısından da önemlidir.

Siyah çikolata: Erkeklerde sperm kalitesini artırır. Sperm sayısını yükseltir. Kısırlığı bitirir.

BİTTİ

OP. DR. KÜBRA ZENGİN ALTINTAŞ - A'DAN Z'YE KADIN SAĞLIĞI -5

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL