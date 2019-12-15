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göbeği eritir

etkisiyle tam bir şifa kaynağı olan , vücuda güç veriyor. Soğuk algınlığına karşı koruyan ev turşusu, gribi iyileştiriyor. Sinir sistemini onaran ve hafızayı güçlendiren bu geleneksel lezzet, kan şekerini dengeliyor.

Turşu göbeği eritir

etkisiyle tam bir şifa kaynağı olan , vücuda güç veriyor. Soğuk algınlığına karşı koruyan ev turşusu, gribi iyileştiriyor. Sinir sistemini onaran ve hafızayı güçlendiren bu geleneksel lezzet, kan şekerini dengeliyor. Diyabet hastalarına umut oluyor. Kas ağrılarını azaltan turşu, kansere karşı da koruyucu etki gösteriyor. Metabolizmayı hızlandırarak zayıflatıyor. Kabızlığa ilaç olan turşu, kalp ve damar sağlığını da koruyor.

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