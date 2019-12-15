Ağız ve diş sağlığı ihmale gelmiyor. Özellikle çürük dişler, zamanla vücudun hayati organlarına da zarar veriyor. Medikal Medyum Anthony William, güçlü ve parlak dişlere sahip olmanın sırrını açıklıyor.

KONTROL ŞART

Günümüzde hemen herkesin ağzında çürük veya dolgulu dişler bulunuyor. Tedavisi ihmal edilen çürük dişler hafıza kaybı, kalp çarpıntısı, kalp krizi gibi rahatsızlıklara yol açıyor. Bu gibi sorunları önlemek için mutlaka üç ayda bir dişlerin diş hekimi tarafından kontrol edilmesi ve dişlerin her gün en az iki defa fırçalanması öneriliyor.

ŞEKERE DİKKAT

Kötü gıda seçimleri de diş ve diş etlerine zarar veriyor. Aşırı yağlı ve şekerli besinler, sert gıdalar dişin doğal yapısına zarar veriyor. Bu nedenle işlenmiş gıdaların tüketiminden vazgeçmek gerekiyor. William, sakız çiğnemenin dişlere zarar verdiğini ve diş yapısını bozduğunu söylüyor.

ELMAYI ISIRARAK YİYİN!

Vitamin ve mineral deposu meyveler, diş ve diş etlerini iyileştiriyor. Çiğ meyvelerin ısırılması diş etlerine masaj yapıyor. Diş hekimleri, şeker ve işlenmiş şekerler yerine meyve yenmesini öneriyor.



Zengin kalsiyum ve Omega-3 deposu olan tahin, dişlere güç veriyor.

YEŞİL SOĞANI ÇOK SEVİN

Ağız sağlığı için dişlerin günde en az 2 defa fırçalanması öneriliyor. Aloe vera, diş çürüğünü önlemeye yardımcı oluyor. Kereviz suyu, dişleri toksinlerden temizliyor. Turp, elma, yeşil sebzeler, kereviz, soğan, yeşil soğan, salatalık, susam, tahin, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, zencefil ve sarımsak da ağız sağlığını destekliyor.

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ANTHONY WILLIAM - MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK ŞİFRESİ - 7

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL