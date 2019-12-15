Kemiklere tarçın gücü

Güzel kokusuyla tarçın, kemik sağlığını destekler. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizi ve felç riskini azaltır. Kilo vermeye yardımcı olur. Tok tutar. Diyabeti önler. Parkinson ve Alzheimer'a umut olur.
Güzel kokusuyla tarçın, kemik sağlığını destekler. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizi ve felçriskini azaltır. Kilo vermeye yardımcı olur. Tok tutar. Diyabeti önler. Parkinson veAlzheimer'a umut olur.
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