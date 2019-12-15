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Kemiklere gücü

Güzel kokusuyla , kemik sağlığını destekler. Kötü kolesterolü düşürür. krizi ve felç riskini azaltır. Kilo vermeye yardımcı olur. Tok tutar. Diyabeti önler. ve 'a umut olur.

Kemiklere tarçın gücü
Güzel kokusuyla tarçın, kemik sağlığını destekler. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizi ve felç riskini azaltır. Kilo vermeye yardımcı olur. Tok tutar. Diyabeti önler. Parkinson ve Alzheimer'a umut olur.

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