Vücutta detoks görevi üstlenen karaciğer, en çalışkan organ olarak biliniyor. Zararlı toksinleri vücuttan atarak bağışıklığı güçlendiriyor. Ancak bazı beslenme alışkanlıkları ve sağlıksız yaşam şekli karaciğer yağlanmasına yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, dengeli beslenmeyle karaciğer yağlanmasının önlenebileceğini belirtiyor.

Fazla kilo, aşırı alkol tüketimi ve diyabetin, karaciğer yağlanmasına yol açtığını söyleyen Dr. Sedat Işık, "Kırmızı etten uzak durup sebze, meyve ağırlıklı beslenilmeli. Yeşil çay ve Türk kahvesi karaciğer yağlanmasını tedavi eder. Avokado, brokoli ve sarımsağı karaciğer yağlanması olan kişilerin tüketmesi faydalıdır" diyor. Sarımsak mutlaka tüketilmeli.