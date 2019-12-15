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yağlanmasına dikkat! İşte çaresi...

Vücutta detoks görevi üstlenen , en çalışkan organ olarak biliniyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları, karaciğeri yağlandırıyor. Türk si ve yeşil çay, bu hayati organı tedavi ediyor.

Karaciğerin yeşillensin

Vücutta detoks görevi üstlenen karaciğer, en çalışkan organ olarak biliniyor. Zararlı toksinleri vücuttan atarak bağışıklığı güçlendiriyor. Ancak bazı beslenme alışkanlıkları ve sağlıksız yaşam şekli karaciğer yağlanmasına yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, dengeli beslenmeyle yağlanmasının önlenebileceğini belirtiyor.

Fazla kilo, aşırı alkol tüketimi ve diyabetin, karaciğer yağlanmasına yol açtığını söyleyen Dr. Sedat Işık, "Kırmızı etten uzak durup sebze, meyve ağırlıklı beslenilmeli. Yeşil çay ve Türk si karaciğer yağlanmasını tedavi eder. Avokado, brokoli ve sarımsağı karaciğer yağlanması olan kişilerin tüketmesi faydalıdır" diyor. mutlaka tüketilmeli.

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