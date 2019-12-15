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Salataları süsleyen , cilt sağlığını koruyor. Kemikleri güçlendiriyor. Bağışıklığı destekliyor. Kanserden koruyor. Kan şekerini dengeliyor ve i önlüyor. Böbrek taşlarını düşürüyor.

Diyabete de maydanoz
Salataları süsleyen , cilt sağlığını koruyor. Kemikleri güçlendiriyor. Bağışıklığı destekliyor. Kanserden koruyor. Kan şekerini dengeliyor ve i önlüyor. Böbrek taşlarını düşürüyor.

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