Salataları süsleyen maydanoz, cilt sağlığını koruyor. Kemikleri güçlendiriyor. Bağışıklığı destekliyor. Kanserden koruyor. Kan şekerini dengeliyor ve diyabeti önlüyor. Böbrek taşlarını düşürüyor. Salataları süsleyen maydanoz, cilt sağlığını koruyor. Kemikleri güçlendiriyor. Bağışıklığı destekliyor. Kanserden koruyor. Kan şekerini dengeliyor ve diyabeti önlüyor. Böbrek taşlarını düşürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.