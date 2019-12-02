Şifa dolu baharatlardan zencefil, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kalbi koruyan zencefil, kolesterolü düşürüyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Mide ve bağırsak sağlığını destekliyor. Ağrı kesici etki gösteriyor. Kanserden koruyan zencefil, fit bir görünüme kavuşmak isteyenlere de yardımcı oluyor. Hazımsızlığı bitiren ve sindirimi hızlandıran zencefil zayıflatıyor. Cildi besliyor ve yaşlanmayı yavaşlatıyor