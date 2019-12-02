Vücudun en büyük organlarından bağırsaklar, milyarlarca mikroorganizma barındırıyor. Bu özelliği ile insan sağlığında kilit rol üstleniyor. Sağlıklı olabilmek için sağlıklı bağırsak bakterileri gerekiyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, vücut sağlığında bağırsağın kilit rolünü açıklıyor.

TEMEL NEDENİ

Araştırmalar 'ikinci beyin' olarak adlandırılan bağırsağın, pek çok hastalığın temelinde yattığını gösteriyor. Sindirim sisteminin duvarında tıpkı beyindeki gibi enterik sinir sistemi adı verilen sinir hücreleri bulunuyor. Bu sinir hücreleri bağımsız çalışabildiği gibi beyinle de iletişim halinde oluyor. Vücudu meydana getiren organlarda bulunan hücrelerden çok daha fazla sayıda mikroorganizma bağırsaklarda yer alıyor. Bu mikroorganizmaların sayı ve çeşidinin değişmesi, zararlı mikroorganizmaların çoğunluğu ele geçirmesi pek çok hastalığın temelinde yer alıyor. Bağırsaklar, ruhsal durumumuzdan tüketilen besinlere kadar pek çok faktörden olumsuz etkileniyor.

İLAÇLARA DİKKAT

Antibiyotikler, mide ilaçları, GDO'lu besinler, romatizmal ilaçlar, tarım ilaçları, endüstriyel kimyasallar, kolesterol düşürücü ilaçlar, depresyon ilaçları ve stres gibi unsurlar bağırsaklarda bulunan mikroorganizmaları etkiliyor. Önce sindirimi sonra da tüm vücut sağlığını bozuyor.

TURŞU YİYİN

Yeterli sayıda alındığında vücuda yarar sağlayan mikroorganizmalar, probiyotik olarak adlandırılıyor. Yoğurt, kefir ve turşu en iyi bilinen probiyotikler arasında yer alıyor. Sadece bağırsağa değil tüm vücuda iyi gelen probiyotikler, hastalıklardan korunmada büyük rol oynuyor.

KİMYONUN GÜCÜ

Doğru ve doğal besinleri tüketmek, egzersiz yapmak ve düzenli uyumak bağırsak sağlığını koruyor. Balık, zeytinyağı, elma, bitter çikolata, keten tohumu, kahve, enginar, fındık, badem, ceviz, yeşil yapraklı sebzeler, zerdeçal, tarçın ve kimyon gibi baharatlar da bağırsaklara güç veriyor.

MUCİZE BESİN ZEYTİN

Bağırsaklarda bulunan mikroorganizmaları olumlu etkileyen besinlere prebiyotik deniyor. Tam tahıllar, baklagiller, muz, elma ve çilek gibi meyveler; enginar, yer elması, soğan, sarımsak, pırasa, kuşkonmaz gibi sebzeler; en değerli prebiyotik gıdalar arasında bulunuyor.

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ-11

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL