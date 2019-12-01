Kanser, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Hemen her yaşta görülen bu hastalık, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Araştırmalar, kanser hastalığının ortaya çıkmasında genetik faktörler kadar kişinin yaşam tarzının da etkili olduğunu gösteriyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, kanserle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
GÖBEĞİNİZ BÜYÜK MÜ?
Kişinin yanlış beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı, metabolik hastalıkları beraberinde getiriyor. Obezite ve göbeklilik, şeker hastalığı, hipertansiyon, kanda lipidlerin yüksek olması ve iyi huylu kolesterolün düşük olması vücudun bağışıklık sistemini çökertiyor. Bu durum, kanser riskini de artırıyor. Şişmanlık, kan şekerinin yüksekliği, lipidlerin yüksekliği kanseri davet ediyor. Rahim, pankreas, kalın bağırsak, meme kanseri riskini artırıyor.
ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günde 8-10 porsiyon meyve-sebze yemek kansere karşı koruyor. Ağız, gırtlak, mide, kolon ve rektum gibi sindirim sistemi kanserlerine savaş açıyor. Araştırmalar, Akdeniz diyetinin kanser riskini azalttığını gösteriyor.
Brokoli, karnabahar, karalahana, turp, hardal ve terenin tüketilmesi öneriliyor.
BESİNLERİN BİR BİLDİĞİ VAR
Domates, brokoli, lahana, nar ve greyfurtun düzenli tüketilmesi, kanserden korur.
Organik beslenmek, kanserden korunmanın ilk adımıdır.
Zencefil, zerdeçal ve sarımsak gibi besinler kanserle savaşır.
Araştırmalara göre GDO'lu besinler kanser riskini artırır.
Fazla yağlı besinleri tüketmek kolon, meme ve prostat kanser riskini artırır.
Tuzlu yiyecekler kansere neden olur.
ŞİFALI SARIMSAK
İçeriğinde allium bileşiklerini barındıran sarımsak, soğan ve pırasa kansere karşı koruyucu etki gösteriyor. Günde 2-3 diş çiğ sarımsak yenmesi öneriliyor.
PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ - 10
YARIN: BAĞIRSAK SAĞLIĞI
GÖBEĞİNİZ BÜYÜK MÜ?
Kişinin yanlış beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı, metabolik hastalıkları beraberinde getiriyor. Obezite ve göbeklilik, şeker hastalığı, hipertansiyon, kanda lipidlerin yüksek olması ve iyi huylu kolesterolün düşük olması vücudun bağışıklık sistemini çökertiyor. Bu durum, kanser riskini de artırıyor. Şişmanlık, kan şekerinin yüksekliği, lipidlerin yüksekliği kanseri davet ediyor. Rahim, pankreas, kalın bağırsak, meme kanseri riskini artırıyor.
ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günde 8-10 porsiyon meyve-sebze yemek kansere karşı koruyor. Ağız, gırtlak, mide, kolon ve rektum gibi sindirim sistemi kanserlerine savaş açıyor. Araştırmalar, Akdeniz diyetinin kanser riskini azalttığını gösteriyor.
Brokoli, karnabahar, karalahana, turp, hardal ve terenin tüketilmesi öneriliyor.
BESİNLERİN BİR BİLDİĞİ VAR
Domates, brokoli, lahana, nar ve greyfurtun düzenli tüketilmesi, kanserden korur.
Organik beslenmek, kanserden korunmanın ilk adımıdır.
Zencefil, zerdeçal ve sarımsak gibi besinler kanserle savaşır.
Araştırmalara göre GDO'lu besinler kanser riskini artırır.
Fazla yağlı besinleri tüketmek kolon, meme ve prostat kanser riskini artırır.
Tuzlu yiyecekler kansere neden olur.
ŞİFALI SARIMSAK
İçeriğinde allium bileşiklerini barındıran sarımsak, soğan ve pırasa kansere karşı koruyucu etki gösteriyor. Günde 2-3 diş çiğ sarımsak yenmesi öneriliyor.
PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ - 10
YARIN: BAĞIRSAK SAĞLIĞI
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