Güçlü kalbin şifresi: nohut

Sağlıklı bir vücut için sağlıklı damarlara sahip olmak gerekiyor. Vücudu tepeden tırnağa saran damarlar, oksijen, vitamin, mineral ve diğer önemli besinleri taşıyarak organlara hayat veriyor. Beyin damarlarının daralması unutkanlık ve demansa yol açarken, kalp damarlarının tıkanması kalp krizine neden oluyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, güçlü kalbin sırrını açıklıyor. Kalp krizi ve inme gibi hastalıklar, en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor.
SAĞLIKLI BESLENME
Bu hastalıklara yakalanmadan önce koruyucu önlemlerin alınması gerekiyor. Yaş, ailede kalp damar hastalığının var olması, diyabet, stres, şişmanlık, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği kalp hastalıklarına yol açıyor. Kalp damar hastalıklarının temeli, çocukluk döneminde atılıyor. Bu dönemdeki kötü beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını bozuyor. Hareketsizlik bu kötü beslenme alışkanlıklarının etkilerini artırıyor.
ŞİFANIN RENGİ YEŞİL
Bitkisel ürünlerle dengeli bir beslenme şeklini benimsemek, kalp sağlığını koruyor. Sebze ve meyvelerden zengin bir beslenme düzeni bol miktarda antioksidan, antikanserojen mikro besin ve lif sağlıyor. Ceviz, badem, fındık, fıstık, nohut, kuru fasulye ve börülce kalbi ve vücudu güçlendiriyor. Zeytinyağı da damarları temizleyerek kalbi koruyor.
BELİNİZ 80'İ GEÇMESİN!
Tansiyon, kolesterol ve yüksek kan şekeri, kalp sağlığını tehdit ediyor. Tansiyonun 120/80mm/Hg'yi geçmemesi öneriliyor. Yüksek kan şekeri, bel çevresinde kalınlığa yol açıyor. Kadınlarda 80, erkeklerde 94 cm'i geçen bel, kalp krizi riskini artırıyor.
SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ-9 / PROF. DR. OSMAN ERK
SAĞLIKLI BESLENME
Bu hastalıklara yakalanmadan önce koruyucu önlemlerin alınması gerekiyor. Yaş, ailede kalp damar hastalığının var olması, diyabet, stres, şişmanlık, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği kalp hastalıklarına yol açıyor. Kalp damar hastalıklarının temeli, çocukluk döneminde atılıyor. Bu dönemdeki kötü beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını bozuyor. Hareketsizlik bu kötü beslenme alışkanlıklarının etkilerini artırıyor.
ŞİFANIN RENGİ YEŞİL
Bitkisel ürünlerle dengeli bir beslenme şeklini benimsemek, kalp sağlığını koruyor. Sebze ve meyvelerden zengin bir beslenme düzeni bol miktarda antioksidan, antikanserojen mikro besin ve lif sağlıyor. Ceviz, badem, fındık, fıstık, nohut, kuru fasulye ve börülce kalbi ve vücudu güçlendiriyor. Zeytinyağı da damarları temizleyerek kalbi koruyor.
BELİNİZ 80'İ GEÇMESİN!
Tansiyon, kolesterol ve yüksek kan şekeri, kalp sağlığını tehdit ediyor. Tansiyonun 120/80mm/Hg'yi geçmemesi öneriliyor. Yüksek kan şekeri, bel çevresinde kalınlığa yol açıyor. Kadınlarda 80, erkeklerde 94 cm'i geçen bel, kalp krizi riskini artırıyor.
SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ-9 / PROF. DR. OSMAN ERK
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