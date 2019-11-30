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artırıcı haplara karşı uyardı: O ilaçlar mutlu etmez

Üro-androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, artırıcı haplara karşı uyarıyor. Yan etkilere sahip olan bu hapların tansiyon, kalp ve beyin rahatsızlığı olan erkekler tarafından kullanılmaması gerektiğini söylüyor.

O ilaçlar mutlu etmez
Üro-androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, cinsel gücü artırıcı haplara karşı uyarıyor. Yan etkilere sahip olan bu hapların tansiyon, kalp ve beyin rahatsızlığı olan erkekler tarafından kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Sertleşmeyi artırıcı ilaçların cinsel isteği artırmadığını söyleyen Prof. Dr. Hattat, "Sertleşme ilaçları afrodizyak değil. Dolayısıyla erkeklerin bu hapları bir performans dopingi olarak görmesi yanlış. Hatta bazı durumlarda ilaç olmadan yeterli sertleşme elde edemeyeceğine dair bir inanış oluşuyor ve sertleşme ilaçlarına psikolojik bağımlılık gelişir" diyor.

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