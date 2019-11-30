Alzheimer’ın çaresi boza

Soğuk kış aylarının vazgeçilmezi boza, şifa dağıtıyor. Hazmı kolaylaştırıyor. Bağırsak sağlığını koruyor. Kemik ve kasları güçlendiriyor. Öksürüğü dindiriyor. Alzheimer'la savaşıyor. Kanser riskini azaltıyor. Soğuk kış aylarının vazgeçilmezi boza, şifa dağıtıyor. Hazmı kolaylaştırıyor. Bağırsak sağlığını koruyor. Kemik ve kasları güçlendiriyor. Öksürüğü dindiriyor. Alzheimer'la savaşıyor. Kanser riskini azaltıyor.
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