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Alzheimer’ın çaresi boza

Soğuk kış aylarının vazgeçilmezi boza, şifa dağıtıyor. Hazmı kolaylaştırıyor. Bağırsak sağlığını koruyor. Kemik ve kasları güçlendiriyor. Öksürüğü dindiriyor. Alzheimer'la savaşıyor. Kanser riskini azaltıyor.

Alzheimer’ın çaresi boza
Soğuk kış aylarının vazgeçilmezi boza, şifa dağıtıyor. Hazmı kolaylaştırıyor. Bağırsak sağlığını koruyor. Kemik ve kasları güçlendiriyor. Öksürüğü dindiriyor. Alzheimer'la savaşıyor. Kanser riskini azaltıyor.

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