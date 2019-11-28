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Meme i babadan miras

Tıbbi Genetik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi , in genetik hastalık olduğunu söylüyor. Meme ve yumurtalık kanserleri için erkek akrabalardaki prostat kanseri öyküsünün önem taşıdığını vurguluyor.

Meme kanseri babadan miras
Tıbbi Genetik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi , in genetik hastalık olduğunu söylüyor. Meme ve yumurtalık kanserleri için erkek akrabalardaki prostat kanseri öyküsünün önem taşıdığını vurguluyor. "Babada prostat kanseri öyküsü varsa bu durum, meme ve yumurtalık kanseri riskini artırır" diyor.

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