Meme kanseri babadan miras

Tıbbi Genetik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kuşkucu, kanserin genetik hastalık olduğunu söylüyor. Meme ve yumurtalık kanserleri için erkek akrabalardaki prostat kanseri öyküsünün önem taşıdığını vurguluyor. "Babada prostat kanseri öyküsü varsa bu durum, meme ve yumurtalık kanseri riskini artırır" diyor.
- Sağlık
- 28.11.2019
- Gazete
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