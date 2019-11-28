Ev yemeği yiyin diyabeti yenin

İnsan vücudu, sağlıklı kalmak için doğru ve yeterli besinlere ihtiyaç duyuyor. Ancak değişen beslenme alışkanlıkları, ne yazık ki bunu imkansız kılıyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, ne kadar çok işlenmiş gıda tüketilirse o kadar fazla vitamin eksikliğinin yaşanacağını belirtiyor. Paketli gıdalar, şeker, beyaz un, konserve ürünler, fast food yiyecekler, besin eksikliğine yol açıyor. Restoranlarda genellikle dondurulmuş ve konserve yiyecekler yeniden ısıtılıyor ve sürekli ısı kaynağı üzerinde bulunduruluyor.

SIFIR VİTAMİN

Ev yemekleri daha az işlemden geçtiği için hem vücudun ihtiyacı olan vitaminleri içeriyor ve hastalıklardan koruyor. Modern tarım uygulamaları, verimsiz topraklar, yanlış ürün rotasyonları, kimyasal gübreler, bol miktarda kullanılan tarım ilaçları, asit yağmurları gibi nedenlerle toprakların besin kalitesi de azalıyor. Sonuçta oldukça lezzetli görünebilen fakat hiçbir besin değeri olmayan gıdalar sofraya geliyor ve tüketiliyor.

YEŞİLSE SAĞLIKLI!

Uzun yaşamın en temel yolu doğal ve işlenmemiş besinleri tüketmekten geçiyor. Hazır gıdalar, obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve kansere neden oluyor. Yeşil yapraklı sebzeler ise bu hastalıkları engelliyor.

UZUN YAŞAYIN

Günümüzün sağlıksız beslenme düzeninde besin takviyelerine daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Doğru besin takviyesi, kronik hastalıklardan koruyor. Sağlıklı yaşlanmaya katkıda bulunuyor

YARIN: KOLESTROL GERÇEĞİ

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ - 6

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL