Kalp dostu pancar

İçerdiği kalsiyum ile dişleri besleyen pancar, kansızlığı engeller. Saç dökülmesini durdurur. Sedef ve egzama şikayetlerini azaltır. Kabızlığı bitirir. Kalp hastalıklarını önler İçerdiği kalsiyum ile dişleri besleyen pancar, kansızlığı engeller. Saç dökülmesini durdurur. Sedef ve egzama şikayetlerini azaltır. Kabızlığı bitirir. Kalp hastalıklarını önler
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