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dostu pancar

İçerdiği kalsiyum ile dişleri besleyen pancar, kansızlığı engeller. Saç dökülmesini durdurur. Sedef ve egzama şikayetlerini azaltır. Kabızlığı bitirir. hastalıklarını önler

Kalp dostu pancar
İçerdiği kalsiyum ile dişleri besleyen pancar, kansızlığı engeller. Saç dökülmesini durdurur. Sedef ve egzama şikayetlerini azaltır. Kabızlığı bitirir. Kalp hastalıklarını önler

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