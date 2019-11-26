Kabızlığa ayran yeter

Bağırsak sağlığını koruyan ayran, tokluk hissini uzatır. Şişkinlik ve hazımsızlığı engeller. Kemikleri güçlendirir. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Kabızlığı giderir. Bağırsak sağlığını koruyan ayran, tokluk hissini uzatır. Şişkinlik ve hazımsızlığı engeller. Kemikleri güçlendirir. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Kabızlığı giderir.
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