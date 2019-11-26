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Kabızlığa yeter

sağlığını koruyan , tokluk hissini uzatır. Şişkinlik ve hazımsızlığı engeller. Kemikleri güçlendirir. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Kabızlığı giderir.

Kabızlığa ayran yeter
Bağırsak sağlığını koruyan ayran, tokluk hissini uzatır. Şişkinlik ve hazımsızlığı engeller. Kemikleri güçlendirir. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Kabızlığı giderir.

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