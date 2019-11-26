Lezzetiyle ağızları tatlandıran yeşil elma, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemikleri güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Kan şekerini dengeler ve diyabete karşı korur. Lezzetiyle ağızları tatlandıran yeşil elma, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemikleri güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Kan şekerini dengeler ve diyabete karşı korur.
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