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Lezzetiyle ağızları tatlandıran yeşil , içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemikleri güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Kan şekerini dengeler ve e karşı korur.

Diyabete bir elma
Lezzetiyle ağızları tatlandıran yeşil elma, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemikleri güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Kan şekerini dengeler ve e karşı korur.

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