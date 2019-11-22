Sindirimin ilk halkası olan ağız ve dişler, tüketilen besinlerden doğrudan etkileniyor. Dişlerdeki sararma ve çizik, herkeste sık görülen şikayetlerin başında geliyor. Diş Hekimi Ezgi Aydın, beyaz dişlere sahip olmanın sırrını açıklıyor.

ÇAYI ABARTMAYIN

Diş sağlığını korumak için öncelikle ağız hijyenine dikkat etmek gerekiyor. Günde iki kez dişlerin fırçalanması, çürük ve sararma riskini azaltıyor. Çay ve kahve gibi içecekler, dişlerde sararma ve leke oluşumunu artırıyor. Diş yüzeyinde renklenmeler ve birikimler, kişilerin bunları temizlemek için dişleri daha sert fırçalamalarına veya aşındırıcı diş macunlarına yönelmelerine, dolayısıyla da diş yüzeylerinde çizik ile aşınmalara yol açıyor. Pürüzleşen diş yüzeyleri de daha kolay renkleniyor.

DİYABETE DİKKAT

Dişlere ve diş etlerine zarar veren hastalıkların başında diyabet geliyor. Kontrol edilmeyen diyabet, ağız kuruluğu, enfeksiyon, diş eti hastalığı ve diş çürümesine yol açıyor. Enfeksiyonlar da kan şekerini yükselteceğinden, diyabetin kontrol altına alınması zorlaşıyor. Burada kişi, ağız ve diş sağlığı konusunda dikkatli olmalı. Herhangi bir enfeksiyon tablosu olması halinde doktoruna gidilmeli.

SÜPER BESİNLER

DİŞ Hekimi Ezgi Aydın, dişleri güçlendiren besinleri açıklıyor:

PEYNİR: İçerdiği kalsiyum sayesinde kemikleri ve dişleri güçlendirir. Asitli yiyeceklerin dişte yarattığı hasarı önler.

ÇİLEK: Vücudun PH dengesini düzenler. Bu da dişler için oldukça faydalıdır. Çileği yerken diş yüzeyinizin daha pürüzsüz olduğunu hissedersiniz.

ELMA: İçerdiği malik asit, dişlerin beyazlamasını sağlar.

ANANAS: Dişleri temizleyici ve plakları yok edici etkisi vardır.

FESLEĞEN: Doğal antibiyotik sayılan fesleğen, diş çürüklerini engeller.

SUSAM: İçerdiği kalsiyum ile dişleri besler. Çürük riskini azaltır.

FINDIK LEZZETLİ AMA...

Sert kabuklu yemişler de dişlerin zamanla zarar görmesine neden oluyor. Fındık, ceviz ve fıstığın dişlerle kırılması diş minesine zarar veriyor. Diş minelerinin zarar görmesinin ardından diş ağrıları başlıyor. İlk günlerde diş ağrısı derken iş, dişi çektirmeye kadar gidiyor.

BİTTİ

DİŞ HEKİMİ EZGİ AYDIN - AĞIZ SAĞLIĞININ ŞİFRELERİ - 5

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL