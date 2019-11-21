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neden olur? Nasıl giderilir? İşte ağız kokusunu bitiren reçete!

, herkesi mutsuz ediyor. Reflü ve diyabet gibi hastalıkların neden olduğu kokudan kurtulmak için dişleri günde iki kez fırçalamak gerekiyor. Portakal, ve da şikayetleri azaltıyor...

Ağız kokusunu bitiren reçete!

Yetersiz ağız bakımı, sosyal hayatı olumsuz etkileyen ağız kokusunu beraberinde getiriyor. Diş Hekimi Ezgi Aydın, toplumda utandıran bu sağlık sorunu hakkında TAKVİM okuyucularına önemli bilgiler veriyor...

ÇÜRÜK DİŞİNİZ VAR MI?
nun varlığında, öncelikle ağız ve diş hijyeninin gözden geçirilmesi gerekiyor. Yemekten sonra dişlerin ve dilin fırçalanması, diş ipi kullanılması ve bol su içilmesi diş temizliği sağlıyor. Bu gibi değişiklikler yaptıktan sonra ağız kokusu devam ederse, mutlaka diş hekimine başvurulması öneriliyor. Geçmeyen ağız kokusu, ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Ağız içinde oluşan enfeksiyonlar, diş ve diş eti problemleri, diyabet, böbrek, karaciğer ve akciğer hastalıkları ve reflü, ağız kokusuna neden olabiliyor.

NELER YAPMALIYIZ?
Günde 2 kez dişlerinizi fırçalayın
Diş aralarında biriken plak ve yemek artıklarından kurtulmak için diş ipi kullanın
Üç ayda bir diş fırçanızı değiştirin
Dilinizi de fırçalamayı ihmal etmeyin
Ağız bakım sularıyla gargara yapın
Naneli sakız çiğneyin
Altı ayda bir diş kontrolü yaptırın
Bol bol su için

PORTAKAL DİŞLERİ TEMİZLER
Diş Hekimi Aydın, dişleri temizleyen besinler hakkında bilgi veriyor:
Elma, çilek, nane ve kereviz tüketilebilir.
Maydanoz çok iyi bir nefes temizleyicidir.
, zencefil, çörek otu ve anason çiğnenebilir.
Çiğ sebzeler, elma ve armut diş etlerine masaj yapıp sağlıklı kalmalarına yardımcı olur.
C vitamininden zengin havuç, brokoli, portakal ve dişleri temizler.

YARIN: DİŞ DOSTU BESİNLER
DİŞ HEKİMİ EZGİ AYDIN - NIN ŞİFRELERİ -4
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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