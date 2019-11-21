Yetersiz ağız bakımı, sosyal hayatı olumsuz etkileyen ağız kokusunu beraberinde getiriyor. Diş Hekimi Ezgi Aydın, toplumda utandıran bu sağlık sorunu hakkında TAKVİM okuyucularına önemli bilgiler veriyor...

ÇÜRÜK DİŞİNİZ VAR MI?

Ağız kokusunun varlığında, öncelikle ağız ve diş hijyeninin gözden geçirilmesi gerekiyor. Yemekten sonra dişlerin ve dilin fırçalanması, diş ipi kullanılması ve bol su içilmesi diş temizliği sağlıyor. Bu gibi değişiklikler yaptıktan sonra ağız kokusu devam ederse, mutlaka diş hekimine başvurulması öneriliyor. Geçmeyen ağız kokusu, ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Ağız içinde oluşan enfeksiyonlar, diş ve diş eti problemleri, diyabet, böbrek, karaciğer ve akciğer hastalıkları ve reflü, ağız kokusuna neden olabiliyor.

NELER YAPMALIYIZ?

Günde 2 kez dişlerinizi fırçalayın

Diş aralarında biriken plak ve yemek artıklarından kurtulmak için diş ipi kullanın

Üç ayda bir diş fırçanızı değiştirin

Dilinizi de fırçalamayı ihmal etmeyin

Ağız bakım sularıyla gargara yapın

Naneli sakız çiğneyin

Altı ayda bir diş kontrolü yaptırın

Bol bol su için

PORTAKAL DİŞLERİ TEMİZLER

Diş Hekimi Aydın, dişleri temizleyen besinler hakkında bilgi veriyor:

Elma, çilek, nane ve kereviz tüketilebilir.

Maydanoz çok iyi bir nefes temizleyicidir.

Karanfil, zencefil, çörek otu ve anason çiğnenebilir.

Çiğ sebzeler, elma ve armut diş etlerine masaj yapıp sağlıklı kalmalarına yardımcı olur.

C vitamininden zengin havuç, brokoli, portakal ve limon dişleri temizler.

YARIN: DİŞ DOSTU BESİNLER

DİŞ HEKİMİ EZGİ AYDIN - AĞIZ SAĞLIĞININ ŞİFRELERİ -4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL