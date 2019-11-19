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Kuru gençleştirir

deposu kuru , tansiyonu düşürür. sağlığını korur. Kansızlığı bitirir. hasarını önleyerek le savaşır. Kemikleri güçlendiren incir, yaşlanmayı geciktirir.

Kuru incir gençleştirir
Şifa deposu kuru incir, tansiyonu düşürür. sağlığını korur. Kansızlığı bitirir. hasarını önleyerek le savaşır. Kemikleri güçlendiren , yaşlanmayı geciktirir.

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