Kuru incir gençleştirir

Şifa deposu kuru incir, tansiyonu düşürür. Kalp sağlığını korur. Kansızlığı bitirir. DNA hasarını önleyerek kanserle savaşır. Kemikleri güçlendiren incir, yaşlanmayı geciktirir. Şifa deposu kuru incir, tansiyonu düşürür. Kalp sağlığını korur. Kansızlığı bitirir. DNA hasarını önleyerek kanserle savaşır. Kemikleri güçlendiren incir, yaşlanmayı geciktirir.
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