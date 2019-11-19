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Türk mutfağında önemli bir yere sahip , lifli içeriği sayesinde sindirimi hızlandırır. Kan şekerini dengeler. Kolesterolü düşürür. sağlığını korur. Kemikleri güçlendirir.

Kalp dostu bulgur
Türk mutfağında önemli bir yere sahip bulgur, lifli içeriği sayesinde sindirimi hızlandırır. Kan şekerini dengeler. Kolesterolü düşürür. sağlığını korur. Kemikleri güçlendirir.

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