Kalp dostu bulgur

Türk mutfağında önemli bir yere sahip bulgur, lifli içeriği sayesinde sindirimi hızlandırır. Kan şekerini dengeler. Kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Kemikleri güçlendirir. Türk mutfağında önemli bir yere sahip bulgur, lifli içeriği sayesinde sindirimi hızlandırır. Kan şekerini dengeler. Kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Kemikleri güçlendirir.
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