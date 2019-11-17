Kalp dostu zeytin! Zeytinin faydaları nelerdir?

Yüksek oranda demir içeren zeytin, kansızlığı bitirir. Damar tıkanıklığını önler ve kalp hastalıklarından korur. Karaciğeri temizler. Basuru önleyen zeytin, beyni de korur. Yüksek oranda demir içeren zeytin, kansızlığı bitirir. Damar tıkanıklığını önler ve kalp hastalıklarından korur. Karaciğeri temizler. Basuru önleyen zeytin, beyni de korur.
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