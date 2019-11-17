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Kalp dostu zeytin! Zeytinin faydaları nelerdir?

Yüksek oranda demir içeren zeytin, kansızlığı bitirir. Damar tıkanıklığını önler ve kalp hastalıklarından korur. temizler. önleyen zeytin, beyni de korur.

Kalp dostu zeytin
Yüksek oranda demir içeren zeytin, kansızlığı bitirir. Damar tıkanıklığını önler ve kalp hastalıklarından korur. temizler. önleyen zeytin, beyni de korur.

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