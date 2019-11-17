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'dan ezber bozan zeytinyağı açıklamaları! İşte zeytinyağının faydaları...

Prof. , ezber bozan çıkışlarından birini daha yaptı. Zeytinyağının her derde deva olduğunu anlattı. Peki zeytinyağının faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi geliyor? İşte Karatay'ın saydığı zeytinyağının faydaları...

'Yağ'dırdı
Prof. , ezber bozan çıkışlarından birini daha yaptı. Zeytinyağının her derde deva olduğunu anlattı. Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin bahçesinde ikram edilen soğuk sıkım yağı içerken anne sütüne benzetti.

Ünlü kalp doktoru Prof. Karatay, hafta sonunda 'e gitti. Bardak bardak zeytinyağı içti. Faydalarını ise saymakla bitiremedi:



Karaciğer yağlanmasını giderir. Beyni besler.
Bağışıklığı güçlendirir.
Alzheimer, parkinson ve bunamayı engeller.
Kanser hastalığını önler.

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