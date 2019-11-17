Prof. Canan Karatay, ezber bozan çıkışlarından birini daha yaptı. Zeytinyağının her derde deva olduğunu anlattı. Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin bahçesinde ikram edilen soğuk sıkım yağı içerken anne sütüne benzetti.
Ünlü kalp doktoru Prof. Karatay, hafta sonunda Kilis'e gitti. Bardak bardak zeytinyağı içti. Faydalarını ise saymakla bitiremedi:
Karaciğer yağlanmasını giderir. Beyni besler.
Bağışıklığı güçlendirir.
Alzheimer, parkinson ve bunamayı engeller.
Kanser hastalığını önler.
Ünlü kalp doktoru Prof. Karatay, hafta sonunda Kilis'e gitti. Bardak bardak zeytinyağı içti. Faydalarını ise saymakla bitiremedi:
Karaciğer yağlanmasını giderir. Beyni besler.
Bağışıklığı güçlendirir.
Alzheimer, parkinson ve bunamayı engeller.
Kanser hastalığını önler.
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